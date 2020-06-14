Орлов: Кокорина наверняка ждут в «Марселе»

Комментатор и эксперт «Матч ТВ»поделился ожиданиями от действий «Зенита» в летнее трансферное окно, которое в России откроется 26 июля.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб перейдет к стадии переговоров с игроками после выигрыша титула чемпионов России.

«Как "Зенит" говорит, все варианты по новичкам, продлению или непродлению контрактов будет рассматривать после окончания чемпионата 22 июля. Правда, еще есть финал Кубка России 25 июля.

История же с Кокориным наталкивает на мысль, что индивидуальные беседы с игроками стоит вести раньше. Но у каждого своя система. И потом, мы же не знаем, может, так оно и происходит, просто не афишируется.

Того же Кокорина Виллаш-Боаш наверняка по-прежнему ждет в "Марселе". И тут многое зависит от того, что предложит "Зенит". Сам Кокорин недавно в интервью подчеркнул — летом он становится свободным агентом.

При этом он же не декларирует, как когда-то было принято: "Я буду только за 'Зенит' (или, скажем, ЦСКА) играть".

Сейчас футболисты к этому иначе относятся. Они профессионалы и ищут лучшего контракта», — сказал Орлов «Матч ТВ».

Напомним, что зимой Александр Кокорин перешел из «Зенита» в «Сочи», где выступает на правах аренды до конца текущего розыгрыша РПЛ.

В четырех матчах за черноморскую команду он забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи.

После 22-х матчей в РПЛ петербургский клуб набрал 50 очков и лидирует в таблице. 0