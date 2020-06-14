Миранчуки вернутся к тренировкам в общей группе к 17 июня

Полузащитники «Локомотива»вернутся к тренировкам в общей группе к среде, 17 июня.

Об этом рассказал директор по связям с общественностью «железнодорожников» Кирилл Брейдо.

«По словам врача команды Никиты Карлицкого, возвращение Антона Миранчука в общую группу намечено на ближайшую среду, это позитивная новость, конечно.

Такая же позитивная новость — это возвращение Алексея Миранчука в общую группу к среде, у него небольшое переутомление.

Если не вдаваться в детали по каждому футболисту, то похожие истории у Кверквелии, который пропустил одну тренировку, а также у Жемалетдинова и Баринова», — приводит слова Брейдо пресс-служба клуба. 0