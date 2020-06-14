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    Миранчуки вернутся к тренировкам в общей группе к 17 июня

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    Полузащитники «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки вернутся к тренировкам в общей группе к среде, 17 июня.

    Алексей Миранчук
    Алексей Миранчук

    Об этом рассказал директор по связям с общественностью «железнодорожников» Кирилл Брейдо.

    «По словам врача команды Никиты Карлицкого, возвращение Антона Миранчука в общую группу намечено на ближайшую среду, это позитивная новость, конечно.

    Такая же позитивная новость — это возвращение Алексея Миранчука в общую группу к среде, у него небольшое переутомление.

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    • Если не вдаваться в детали по каждому футболисту, то похожие истории у Кверквелии, который пропустил одну тренировку, а также у Жемалетдинова и Баринова», — приводит слова Брейдо пресс-служба клуба. 0

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