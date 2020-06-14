«Челси» отказался от подписания Кавани

По данным Football.London,не будет подписывать форварда

Сообщается, что клуб не готов покрыть требования уругвайца по зарплате. Ранее сообщалось, что Кавани хочет зарабатывать около 12 млн евро в год. Таким образом, Лэмпард и его коллеги решили сосредоточить усилия на сделке по Тимо Вернеру.

Кавани был интересен миланскому «Интеру», однако и «нерадзурри» тоже пока не могут договориться о контракте из-за больших запросов футболиста.

Контракт Кавани с ПСЖ заканчивается этим летом. Он уйдет из клуба на правах свободного агента. 0