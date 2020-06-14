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    «Челси» отказался от подписания Кавани

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    По данным Football.London, «Челси» не будет подписывать форварда ПСЖ Эдинсона Кавани.

    Эдинсон Кавани
    Эдинсон Кавани

    Сообщается, что клуб не готов покрыть требования уругвайца по зарплате. Ранее сообщалось, что Кавани хочет зарабатывать около 12 млн евро в год. Таким образом, Лэмпард и его коллеги решили сосредоточить усилия на сделке по Тимо Вернеру.

    Кавани был интересен миланскому «Интеру», однако и «нерадзурри» тоже пока не могут договориться о контракте из-за больших запросов футболиста.

    Контракт Кавани с ПСЖ заканчивается этим летом. Он уйдет из клуба на правах свободного агента. 0

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