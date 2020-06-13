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    Экс-игрок ПСЖ раскритиковал чемпионат Франции

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    Полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе выступил с критикой чемпионата Франции.

    Хавьер Пасторе
    Хавьер Пасторе

    «Матчи решаются в первом тайме, и вы не продолжаете работать в том же темпе в течение 90 минут. Это то, что нужно в матчах Лиги чемпионов, чтобы ты не мог спать ни секунды. Вы можете проводить месяц во Франции, играя с командами, которые делают вас слабыми», — приводит слова Пасторе TyC Sports.

    Аргентинский игрок выступал в составе ПСЖ с 2011 по 2018 год, провел 179 матчей и забил 29 голов.

    Затем в 2018 году Пасторе перешел в «Рому», где за два сезона провел 30 матчей и забил четыре мяча. 0

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