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    «Клаксвик» — «Викингур». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Клаксвик — Викингур. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (13.06.2020)

    Футбол Футбол Фарерских островов
    В 21:00 в Премьер-Лиге Фарерских островов начнётся матч «Клаксвик» — «Викингур».

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    Составы команд:

    «Клаксвик»: Кристиан Йонсен, Isak Simonsen, Jesper Brinck, Alessio Hyseni, Патрик Йоханнесен, Якуп Бископстё Андреасен, Pall Klettskard, Йоаннес Бьярталид, Ole Erik Midtskogen, Одмар Феро, Joannes Kalsoe Danielsen.

    «Викингур»: Elias Rasmussen, Andreas Lava Olsen, Атли Грегерсен, Bogi Petersen, J.Johansen, Bergur Gregersen, Сольви Ватнхамар, Lukasz Cieslewicz, Ari Olsen, Gunnar Vatnhamar, Vukasin Tomic.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. 0

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