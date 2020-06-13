Клаксвик — Викингур. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (13.06.2020)

Составы команд:
«Клаксвик»: Кристиан Йонсен, Isak Simonsen, Jesper Brinck, Alessio Hyseni, Патрик Йоханнесен, Якуп Бископстё Андреасен, Pall Klettskard, Йоаннес Бьярталид, Ole Erik Midtskogen, Одмар Феро, Joannes Kalsoe Danielsen.
«Викингур»: Elias Rasmussen, Andreas Lava Olsen, Атли Грегерсен, Bogi Petersen, J.Johansen, Bergur Gregersen, Сольви Ватнхамар, Lukasz Cieslewicz, Ari Olsen, Gunnar Vatnhamar, Vukasin Tomic.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. 0