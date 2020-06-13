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    «Зенит» может подписать нападающего «Ривер Плейта»

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    «Зенит» интересуется нападающим «Ривер Плейта» Рафаэлем Борре, сообщает Banda Deportiva.

    Рафаэль Борре
    Рафаэль Борре

    24-летний колумбиец уже выступал в Европе. Летом 2015 года он перешел из «Депортиво Кали» в «Атлетико», подписав контракт на шесть лет, но на правах аренды остался в колумбийском клубе. Спустя год «матрасники» отдали его в аренду в «Вильярреал». Летом 2017 года Борре вернулся в Южную Америку, подписав контракт с «Ривер Плейтом».

    Transfermarkt оценивает 24-летнего Борре в 10 миллионов евро. Контракт футболиста с аргентинским клубом рассчитан до июня 2021 года.

    Напомним, что ранее в услугах Борре был заинтересован московский «Спартак». 0

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