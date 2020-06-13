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    «Бавария» — «Боруссия М»: онлайн-трансляция начнется в 19:30

    Бавария — Боруссия М: смотреть онлайн, прямая трансляция (13.06.2020)

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    В 19:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч «Бавария» — «Боруссия М».

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    Последний матч между собой: «Боруссия М» — «Бавария» 2:1 (полная статистика встреч).

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