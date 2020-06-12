Тедеско: У «Спартака» очень молодой состав

Главный тренерзаявил, что у его команды очень молодой состав. Также немецкий специалист поделился планами о возможном продлении контракта с клубом.

«Сейчас мы должны стабилизировать команду, а затем двигаться вперёд шаг за шагом. Когда я присоединился к "Спартаку", у команды было пять поражений подряд, что накалило атмосферу. Сейчас мы находимся в середине таблицы и стабильно берём очки. Надеюсь, после паузы мы продолжим подъём наверх. Но стоит отметить, что у нас невероятно молодой состав. В последнем матче перед паузой средний возраст игроков стартового состава оказался моложе, чем у "Спартака-2".

Что касается контракта, моё нынешнее соглашение рассчитано до 2021 года. Разговоры о его продлении не велись, но я их и не ожидал. Сейчас все мысли о другом. Мне предлагали более долгосрочный контракт, однако в итоге было решено заключить соглашение на полтора года. "Спартак" должен познакомиться со мной, с моими методами работы и способами взаимодействия с игроками», — цитирует Тедеско немецкое издание WAZ. 0