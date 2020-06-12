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    «Бавария» прощается с легендарным врачем

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    Пресс-служба «Баварии» сообщила, что клубный врач Ханс-Вильгельм Мюллер-Вольфарт покидает клуб 30 июня.

    Ханс-Вильгельм Мюллер-Вольфарт
    Ханс-Вильгельм Мюллер-Вольфарт

    Врач-ортопед и специалист по спортивной медицине с небольшими перерывами проработал в «Баварии» более 40 лет.

    «С большим удовлетворением бросаю взгляд назад на 40 лет, проведенные в "Баварии". Те моменты, которые мы здесь пережили вместе, успехи, которые мы вместе отпраздновали, и люди, с которыми я познакомился в этом клубе, оказали на мою жизнь большое влияние. Я желаю "Баварии" всего самого наилучшего!», — заявил Мюллер-Вольфарт.

    Теперь 78-летний специалист хочет сосредоточиться на преподавательской деятельности, чтобы передать свой опыт более молодым коллегам. 0

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