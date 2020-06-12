Кокорин назвал своим приоритетом переезд в Европу

Нападающий «Зенита», выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал о планах на будущее.

«Я недавно продлил контракт с "Зенитом" до 30 июля. Чемпионат закончится, и я свободный агент. Потихоньку веду переговоры. Общаюсь с ребятами, менеджерами, командами.

На связи в том числе и с "Марселем" и "Ромой". Но пока не увижу соглашение на бумаге, не могу сказать ничего. Сейчас начну играть и закрою все вопросы. Мой приоритет — поехать в Европу.

Душа лежит к футболу, как в Испании. Но без разницы, где себя пробовать — в Италии, Англии. Хочется пожить в Европе, посмотреть. Я в первый раз в жизни окажусь свободным агентом. Приятно, когда все меня зовут к себе, пишут», — сказал Кокорин в прямом эфире на канале Александра Алиева в YouTube. 0