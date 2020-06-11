«Спартак» проявляет интерес к двум защитникам из Бразилии

Московскийпроявляет интерес к двум бразильским футболистам, которые играют на позиции правого защитника, утверждает Atencao Vascainos.

По данным источника, в сферу интересов российского клуба входят защитник «Васко да Гама» Яго Пикашу и игрок обороны «Атлетико Минейро» Гуга.

28-летний Пикашу выступает за «Васко» с 2016 года. В сезоне-2019 он провел 36 матчей, в которых забил пять мячей и сделал две голевые передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 1,7 миллиона евро. Контракт Пикашу с «Васко» истекает в конце 2021 года.

21-летний Гуга играет за «Атлетико Минейро» с начала 2019 года. В прошлом сезоне он отыграл 24 встречи, записав в свой актив четыре передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 1,6 миллиона евро. Контракт защитника с клубом действует до конца 2023 года. 0