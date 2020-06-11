Шунин: Наша сборная выступает достойно — это говорит об уровне РПЛ

Голкипер «Динамо»поделился мнением об уровне Российской премьер-лиги, а также объяснил ранний вылет отечественных клубов из еврокубков.

«Бывает и такое. У того же ЦСКА молодой состав, много ребят, у которых нет опыта выступлений на подобном уровне.

Где-то не успели восстановиться, где-то свою роль сыграла короткая скамейка запасных. В этом сезоне произошло так — это стечение обстоятельств.

Но чемпионат не стоит принижать. Наша сборная выступает достойно. Это тоже говорит об уровне Премьер-лиги, потому что большинство игроков сборной — из российских клубов», — сказал Шунин «РГ».

33-летний вратарь сыграл в этом сезоне за бело-голубых 16 матчей в РПЛ и 1 встречу в Кубке России. Во всех этих играх он пропустил 17 мячей.

Напомним, рестарт чемпионата состоится 19 июня. «Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России. 0