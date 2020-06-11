«Краснодар» проведет лотерею для владельцев абонементов

объявил о проведении лотереи для владельцев абонементов на оставшиеся домашние матчи сезона.

«Краснодар» вынужден провести лотерею ФК «Краснодар» 1000 Бесплатная ставка без условий Забрать!

«В связи с требованиями Роспотребнадзора и постановлением Администрации Краснодарского края от 04.06.2020, на оставшихся домашних матчах "Краснодара" в сезоне 2019/20 трибуны будут заполнены на 10 процентов.

Мы привыкли видеть наш стадион заполненным до предела и очень ценим поддержку болельщиков, но в данной ситуации вынуждены подчиниться необходимым медицинским ограничениям.

Приоритет в получении права посещения игр получат владельцы сезонных абонементов. Но поскольку их количество в несколько раз превышает максимально допустимое число публики на трибунах, счастливчиков определит лотерея», — сказано в заявлении клуба.

Стадион «Краснодара» вмещает 34 089 зрителей, на оставшиеся матчи смогут попасть лишь 3 408 человек. При этом у клуба 41 процент мест выкуплен владельцами абонементов. 0