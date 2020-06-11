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    «Краснодар» проведет лотерею для владельцев абонементов

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    «Краснодар» объявил о проведении лотереи для владельцев абонементов на оставшиеся домашние матчи сезона.

    «Краснодар» вынужден провести лотерею
    «Краснодар» вынужден провести лотерею

    «В связи с требованиями Роспотребнадзора и постановлением Администрации Краснодарского края от 04.06.2020, на оставшихся домашних матчах "Краснодара" в сезоне 2019/20 трибуны будут заполнены на 10 процентов.

    Мы привыкли видеть наш стадион заполненным до предела и очень ценим поддержку болельщиков, но в данной ситуации вынуждены подчиниться необходимым медицинским ограничениям.

    Приоритет в получении права посещения игр получат владельцы сезонных абонементов. Но поскольку их количество в несколько раз превышает максимально допустимое число публики на трибунах, счастливчиков определит лотерея», — сказано в заявлении клуба.

    Стадион «Краснодара» вмещает 34 089 зрителей, на оставшиеся матчи смогут попасть лишь 3 408 человек. При этом у клуба 41 процент мест выкуплен владельцами абонементов. 0

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