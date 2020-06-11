Генеральный директорзаявил, что клуб собирается пройти процедуру лицензирования для участия в РПЛ сезона-2020/21.

«Химки» намерены пройти лицензирование для участия в РПЛ globallookpress.com 10 000 Фрибет новичкам Играть!

«Министр спорта Московской области Роман Терюшков говорил, что клуб сменит юрлицо и останется в ФНЛ? Не могу ничего сказать по этому поводу.

В понедельник будем проходить лицензирование для участия в РПЛ. Пока это все, что могу сказать. Бизнесмен Ломакин будет спонсировать клуб? Без комментариев, пока нечего сказать», — сказал Иванов Sport24.

Напомним, по итогам досрочно завершившегося сезона в Олим-ФНЛ «Химки» получили право играть в РПЛ, однако повышение клуба оказалось под вопросом из-за проблем с финансированием. 0