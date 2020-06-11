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    «Химки» намерены пройти лицензирование для участия в РПЛ

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    Генеральный директор «Химок» Василий Иванов заявил, что клуб собирается пройти процедуру лицензирования для участия в РПЛ сезона-2020/21.

    «Химки» намерены пройти лицензирование для участия в РПЛ
    «Химки» намерены пройти лицензирование для участия в РПЛ

    «Министр спорта Московской области Роман Терюшков говорил, что клуб сменит юрлицо и останется в ФНЛ? Не могу ничего сказать по этому поводу.

    В понедельник будем проходить лицензирование для участия в РПЛ. Пока это все, что могу сказать. Бизнесмен Ломакин будет спонсировать клуб? Без комментариев, пока нечего сказать», — сказал Иванов Sport24.

    Напомним, по итогам досрочно завершившегося сезона в Олим-ФНЛ «Химки» получили право играть в РПЛ, однако повышение клуба оказалось под вопросом из-за проблем с финансированием. 0

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