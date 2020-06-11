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    Сересо: Если ЛЧ не доиграют, трофей нужно отдать «Атлетико»

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    Президент «Атлетико» Энрике Сересо заявил, что в случае досрочного завершения розыгрыша Лиги чемпионов, трофей нужно отдать «матрасникам», поскольку они выбили из турнира «Ливерпуль».

    Энрике Сересо
    Энрике Сересо

    «Желание УЕФА провести оставшиеся матчи в одном месте понятно. Сперва шли разговоры о Португалии, потом о Мадриде. Пока официального решения нет, но я считаю, что, если турнир не будет доигран, кубок нужно вручить "Атлетико". Именно мы выбили из турнира действующих чемпионов», — приводит слова функционера «матрасников» Mundo Deportivo.

    Напомним, что «Атлетико» сумело удержать ничью на своем поле (1:1), а в ответном поединке на «Энфилд Роуд» команда выиграла 3:2 (ДВ). 0

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