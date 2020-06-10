Гризманн: Считаю, что мы готовы выиграть все оставшиеся матчи

Нападающийоценил шансы команды удачно выступить в последних матчах сезона. По его мнению, «каталонцы» способны выиграть все 11 поединков.

«Мы действительно с нетерпением ждем возобновления сезона. Прошло много времени с тех пор, как мы в последний раз проводили официальный матч. Думаю, что мы хорошо подготовились к первой встрече, но будет важно хорошо сыграть во всех 11 оставшихся матчах. Если мы выиграем их все, то станем чемпионами, считаю, что мы готовы к этому», — приводит слова Гризманна пресс-служба «блауграна».

На данный момент «Барселона» лидирует в турнирной таблице Примеры и опережает «Реал» на два пункта. 0