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    Гризманн: Считаю, что мы готовы выиграть все оставшиеся матчи

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    Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн оценил шансы команды удачно выступить в последних матчах сезона. По его мнению, «каталонцы» способны выиграть все 11 поединков.

    Антуан Гризманн
    Антуан Гризманн

    «Мы действительно с нетерпением ждем возобновления сезона. Прошло много времени с тех пор, как мы в последний раз проводили официальный матч. Думаю, что мы хорошо подготовились к первой встрече, но будет важно хорошо сыграть во всех 11 оставшихся матчах. Если мы выиграем их все, то станем чемпионами, считаю, что мы готовы к этому», — приводит слова Гризманна пресс-служба «блауграна».

    На данный момент «Барселона» лидирует в турнирной таблице Примеры и опережает «Реал» на два пункта. 0

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