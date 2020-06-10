Агент Деспотовича: Веду переговоры с одним российским клубом

Агент, представляющий интересы, рассказал о дальнейших планах экс-форварда «Оренбурга».

«Веду переговоры с одним российским клубом, мы вышли на финишную прямую. Это не "Ростов" и не ЦСКА.

Вопрос остается в финансовом плане, потому что они предлагают не то, что хотелось бы футболисту.

На данном этапе у него есть варианты в Америке и в Турции, и они предлагают намного больше. По этим странам ведут переговоры другие агенты.

Мы свои условия озвучили, и если российский клуб сможет предложить ему ту сумму, то он останется в России. Здесь он свой, его все знают. Приоритет у Джордже — это остаться в России», — цитирует Горбенко Sport24.ru.

28-летний сербский нападающий в 2018 году подписал двухлетнее соглашение с «Оренбургом». 1 июня Деспотович покинул российскую команду на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне серб провел 22 матча, забил девять голов и отдал один голевой пас 0