«Зениту» следует продлить контракты с Жирковым и Ивановичем, считает Орлов

Комментаторсчитает, чтостоит продлить контракты с защитниками, если они находятся в хорошей физической форме.

«Разговоры про Жиркова? Впереди 8 убийственных туров, поэтому надо дождаться окончания чемпионата и смотреть на физическую форму.

Черчесов недавно сам сказал, что Жирков — это большой профессионал, который ему нужен. Я считаю, что если он в хорошем физическом состоянии, то нужно проделать контракт, как и с Ивановичем.

Но посмотрим, как проявят себя в матчах», — сказал Орлов.

Напомним, действующие контракты футболистов заканчиваются по окончании сезона. Ранее СМИ сообщали, что Иванович покинет петербургский клуб.

Серб перешел в «Зенит» в 2017 году и выиграл вместе с командой чемпионат России в прошлом году. Жирков защищает цвета «Зенита» с января 2016 года, он перешел из московского «Динамо» за 640 тысяч евро. 0