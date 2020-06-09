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    Гершкович: Если все будет нормально, зрительская квота будет расти

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    Член исполкома РФС Михаил Гершкович рассказал, чем хороша работа на дистанции и когда состоится следующее заседание.

    Михаил Гершкович
    Михаил Гершкович

    Напомним, исполком РФС утвердил регламент проведения оставшихся матчей РПЛ и Кубка России. Также было принято решение провести полуфинальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге.

    «Во-первых, это уже второе удаленное заседание, а во-вторых, содержание важнее формы. Все прошло в штатном режиме, повестка была отработана четко.

    Оперативно, организованно, никто никому не закрывает рот, каждый может высказаться по любому из вопросов.

    Очень удобно: нажал кнопочку, включил микрофон, попросил слово. Никакого, на мой взгляд, ущерба содержанию.

    Самая горячая тема — Кубок России, "Зенит" — "Спартак". Александр Алаев обрисовал ситуацию, извинился за людей, которые допустили техническую ошибку, скопировав один из пунктов старого регламента…

    И тут выступил Леонид Федун. Что естественно, он же спартаковец. Я тоже доложил свою точку зрения по вопросу: на мой взгляд, комментарии РФС по частной проблеме достаточно четки и понятны.

    Исполком в итоге решил определить хозяина поля по регламенту, который долгое время работал в российском футболе: кто больше сыграл матчей на выезде на ранних стадиях, у того преференции в полуфинале.

    Как выглядит Леонид Арнольдович? Да вроде ничего, дай ему бог здоровья. Попросил всех быть с этой заразой повнимательнее.

    10-процентная зрительская квота — величина постоянная, насколько я понимаю, может меняться в зависимости от хода событий. Если все будет нормально, квота будет плавно расти. Начинаем с 10%, а закончить можем, например 50%, вполне вероятно.

    Сборная пока неактуальна. Ждем решений ФИФА и УЕФА по международным календарям.

    Когда состоится следующее заседание исполкома? В первой декаде июля, когда придет срок определять параметры нового сезона во всех трех лигах», — приводит слова Гершковича «Матч ТВ». 0

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