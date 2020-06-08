ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис ЭнрикеОтодвинул бывших от борьбы за лидерство. Об Эль-Класико 1999-го года на «Камп Ноу»
  • 13:41
    • «Ман Юнайтед» готов потратить 40 млн евро на Ван де Бека
  • 13:24
    • Бранислав Иванович покинет «Зенит» в конце сезона
  • 11:36
    • «Интер» может подписать Морату вместо Кавани
  • 09:59
    • Полузащитника «Манчестер Сити» ждут в Катаре
  • 09:44
    • В «Наполи» оценили шансы подписать Азмуна
    Все новости спорта

    Черчесов: Я никогда не делил игроков сборной на «россиян» и «легионеров»

    Футбол Сборная России Футбол России
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к подопечным. Для него важно, как играет футболист, а остальное не имеет значения.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    «Для меня в большей степени важно не то, где играет наш футболист, а то, как он играет. А проблем с тем, чтобы посмотреть на игрока вживую, у меня никогда не будет. Если Газинский играет сейчас в Краснодаре, я готов слетать туда. Если Газинский вдруг переедет в Милан, то и туда ведь тоже летают самолеты. Сейчас, может, и нет, но границы-то скоро откроют (смеется).

    Я никогда не делил и не делю игроков сборной на "россиян" и "легионеров", для меня они все наши», — приводит слова Черчесова «Деловой Петербург». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Датская модель. Использует ли АПЛ идею «Орхуса» с виртуальными трибунами?
  • 02:13
    •
  • Прогноз
  • «Гамбург» — «Хольштайн Киль»
  • 1.97
  • Сегодня в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли «Гамбург» борьбу за прямое попадание в Бундеслигу?
  • «Гамбург» — «Хольштайн Киль». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Продолжит ли «Фамаликан» путь к топ-3?
  • Экспресс дня 9 июня. Прогноз и ставки
  • 4.55
    •
  • «Фамаликан» может продолжить свою серию
  • «Жил Висенте» — «Фамаликан». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Филиппо Индзаги Футбол Когда спор за «скудетто» набирал обороты. Об игре «Ювентуса» против «Милана» в Серии А 1999/2000Чемпионат Италии уже совсем скоро стартует с новой силой, а пока погрузимся в воспоминания прошлого, связанные с этим турниром Вчера в 17:000
  • 08:58
    • «Манчестер Сити» — лидер по расходам в АПЛ
  • 14:19
    • Черчесов: Я никогда не делил игроков сборной на «россиян» и «легионеров»
  • 11:55
    • Пользователи eFootball PES 2020 столкнулись с неполадками
    Горецка (справа) стал героем матча Футбол «Бавария» с новым лидером победила «Байер» без лидераРеакция прессы на матч «Байер» — «Бавария» Вчера в 03:490
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Фамаликан» путь к топ-3?
  • 4.55
    •
  • 13:57
    • Президент «Атлетико»: Мы в нескольких матчах от победы в ЛЧ
  • 11:59
    • Куртуа: Азар нужен «Реалу», чтобы бороться за титул
  • 11:16
    • Месси и Суарес успеют восстановиться к матчу с «Мальоркой»
    Пеп Гвардиола Футбол Апелляция «МанСити» на санкции УЕФА. Что поставлено на карту?На следующей неделе «горожане» начнут доказывать свою невиновность 06/06/2020 в 20:390
  • 08:46
    • ПСЖ улучшил предложение по полузащитнику «Милана»
  • 08:28
    • «Барселоне» интересен защитник дортмундской «Боруссии»
  • 20:31
    • Бакаев вылечился от коронавируса
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.97
  • Прогноз на матч Гамбург — Хольштайн Киль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  4.03
  • Экспресс дня 8 июня
  • Сегодня в 21:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Пяст — Гурник
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Динамо Дрезден — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Саарбрюккен — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Гонвед — МОЛ Види
  • Футбол
  • Завтра в 22:05
    •  4.55
  • Экспресс дня 9 июня
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Жил Висенте — Фамаликан
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие