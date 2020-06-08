Черчесов: Я никогда не делил игроков сборной на «россиян» и «легионеров»

Главный тренеррассказал о своем отношении к подопечным. Для него важно, как играет футболист, а остальное не имеет значения.

«Для меня в большей степени важно не то, где играет наш футболист, а то, как он играет. А проблем с тем, чтобы посмотреть на игрока вживую, у меня никогда не будет. Если Газинский играет сейчас в Краснодаре, я готов слетать туда. Если Газинский вдруг переедет в Милан, то и туда ведь тоже летают самолеты. Сейчас, может, и нет, но границы-то скоро откроют (смеется).

Я никогда не делил и не делю игроков сборной на "россиян" и "легионеров", для меня они все наши», — приводит слова Черчесова «Деловой Петербург». 0