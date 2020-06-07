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    «Витебск» — «БАТЭ»: онлайн-трансляция начнется в 16:00

    Витебск — БАТЭ (07.06.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол
    В 16:00 Белоруссия. Высшая лига начнётся матч «Витебск» — «БАТЭ».

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    Последний матч между собой: «Витебск» — «БАТЭ» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Витебск»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Витебск» — «БАТЭ». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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