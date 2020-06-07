Агент: ЦСКА ничего не потеряет, если Вагнер Лав вернется

Португальский агентсомневается, что бразильский нападающийможет вернуться в ЦСКА.

«Я не уверен, что ЦСКА, который ориентируется на молодых игроков, может думать о нем. Поэтому у меня большие сомнения по поводу бразильца.

С другой стороны, ЦСКА ничего не потеряет, если Вагнер Лав вернется. Получится — хорошо, нет — ничего страшного», — цитирует Барбозу «РИА Новости».

Накануне стало известно, что 35-летний форварда разорвал действующее соглашение с «Коринтианс», поскольку получил предложение из России.

Позже комментатор Нобель Арустамян сообщил, что официально о переходе бразильского форварда в ЦСКА будет объявлено в понедельник, 8 июня.

Сам игрок заявил о том, что он узнает о том, где продолжит карьеру, в понедельник. 0