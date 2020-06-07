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    Агент: ЦСКА ничего не потеряет, если Вагнер Лав вернется

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    Португальский агент Паулу Барбоза сомневается, что бразильский нападающий Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА.

    Вагнер Лав
    Вагнер Лав

    «Я не уверен, что ЦСКА, который ориентируется на молодых игроков, может думать о нем. Поэтому у меня большие сомнения по поводу бразильца.

    С другой стороны, ЦСКА ничего не потеряет, если Вагнер Лав вернется. Получится — хорошо, нет — ничего страшного», — цитирует Барбозу «РИА Новости».

    Накануне стало известно, что 35-летний форварда разорвал действующее соглашение с «Коринтианс», поскольку получил предложение из России.

    Позже комментатор Нобель Арустамян сообщил, что официально о переходе бразильского форварда в ЦСКА будет объявлено в понедельник, 8 июня.

    Сам игрок заявил о том, что он узнает о том, где продолжит карьеру, в понедельник. 0

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