Сённерйюск — Силькеборг: смотреть онлайн, прямая трансляция (07.06.2020)

В 18:00 в чемпионате Дании по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Силькеборг» — «Сённерйюск» 2:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Сённерйюск»).

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