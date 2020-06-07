Плиев — о коронавирусе: Прошло очень легко все — ничего не почувствовал

Защитник «Рубина», который переболел коронавирусом, рассказал о своем текущем состоянии и целях на сезон.

«Прошло очень легко все — в легкой форме. Толком ничего не почувствовал. Очень скучал по тренировкам.

И ждал этого момента, когда я уже вернусь на поле. Сейчас тренируемся, тяжело, надо набирать форму. Но с улыбкой на лице набираем.

Как-то наоборот подкалывали: "Давай, держись от нас подальше". А так нет. Переболел, но все равно надо оберегать. Мне сказали, что я также могу повторно заболеть.

Я очень скучал, не мог лежать на этой кровати. Ждал, когда вернусь на зеленое поле и буду готовиться с ребятами к возобновлению сезона.

Цели? Тренировки и тренировки. Как можно больше побед с "Рубином" и больше никаких», — сказал Плиев на видео, опубликованном на Youtube-канале «Рубина».

Чемпионат России возобновится 19 июня. Казанцы занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками после 22 туров. 0