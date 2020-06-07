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    Новиков: В позиционной атаке у «Динамо» мало что получалось

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    Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков оценил игру своей команды в товарищеском матче с «Локомотивом» (1:1).

    Кирилл Новиков
    Кирилл Новиков

    Счет в матче на 50-й минуте открыл нападающий «Динамо» Кирилл Панченко. На 76-й минуте «Локомотив» сравнял счет благодаря автоголу защитника бело-голубых Владимира Рыкова.

    «Первый тайм территорией владели то мы, то они. Приходилось взламывать редуты что "Локомотиву", что нам.

    В позиционной атаке мало что получалось. У нас были хорошие подходы в первом тайме, но не хватало последней хорошей передачи.

    Во втором тайме мы поменяли почти всю команду, остался только Панченко. У "Локомотива" продолжил играть основной состав. Было видно, что они подустали, поэтому мы владели инициативой.

    После 60-й минуты они выпустили молодых игроков, но у нас было еще много хороших моментов. Реализация пока хромает.

    Панченко забил хороший гол, Кирилл с 18 метров пробил в противоход вратарю. В конце пропустили контратаку, хотя у нас было преимущество и ничего не предвещало.

    Рыков неудачно подставил ногу, мяч изменил направление», — сказал Новиков в прямом эфире клубного Instagram. 0

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