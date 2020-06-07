Львов — Днепр-1 (07.06.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

В 19:30 в плей-офф за право остаться украинской Премьер-лиги начнётся матч

Последний матч между собой: «Львов» — «Днепр-1» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Днепр-1»).

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