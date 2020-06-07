Ярошик был бы рад снова увидеть Вагнера Лава в ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКАподелился своим мнением о возможном возвращении бразильцав московский клуб.

«Для меня его возвращение стало бы сюрпризом, но я был бы рад снова увидеть Вагнера в ЦСКА. Конечно, в таком возрасте это будет нелегко, не знаю, как часто он играл в последние годы и как у него было со здоровьем.

А так, конечно, для фанатов ЦСКА и чемпионата России возвращение Вагнера — это хорошо, потому что это один из лучших легионеров и вообще игроков ЦСКА в истории.

Конечно, Лав бы помог на поле и тренировках Федору Чалову, и все бы остальные ребята смотрели, как он тренируется, как за собой следит, как концентрируется на играх и выкладывается.

С одной стороны, его опыт бы помог, но с другой, все будут ожидать от него голов, пасов, финтов. Есть вопросы — сможет ли он это сделать в новой игре ЦСКА и сколько игрового времени он будет получать, это тоже важно. Готов ли он выходить на 20-30 минут или через три игры, вот в чем вопрос», — приводит слова Ярошика «Р-Спорт». 0