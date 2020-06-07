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    «Динамо К» — «Александрия»: онлайн-трансляция начнется в 17:00

    Динамо К — Александрия (07.06.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол Премьер-лига (Украина) Футбол Украины Динамо Киев Александрия
    В 17:00 в плей-офф чемпионов украинской Премьер-лиги начнётся матч «Динамо К» — «Александрия».

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    Последний матч между собой: «Динамо К» — «Александрия» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Александрия»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Динамо К» — «Александрия». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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