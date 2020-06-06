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    «Славия Мозырь» — «Неман»: онлайн-трансляция начнется в 18:00

    Славия Мозырь — Неман: смотреть онлайн, прямая трансляция (06.06.2020)

    Футбол
    В 18:00 Белоруссия. Высшая лига начнётся матч «Славия Мозырь» — «Неман».

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    Последний матч между собой: «Славия Мозырь» — «Неман» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Славия Мозырь»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Славия Мозырь» — «Неман». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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