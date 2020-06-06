Динамо Брест — Минск. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (06.06.2020)

Составы команд:
«Динамо Брест»: Kiki Gabi, Kirill Pechenin, Artem Bykov, Sergei Krivets, Artem Milevsky, Oleksandr Noiok, Yevhen Khacheridi, Павел Павлюченко, Денис Лаптев, Mikhail Gordejchuk, Roman Yuzepchuk.
«Минск»: Aleksei Ivanov, Dmytro Ryzhuk, Yuri Ostroukh, Oleg Evdokimov, V.Khvashchinski, Roman Gribovskiy, Dmitri Prishchepa, Ilya Aleksievich, Artem Leonov, Aleksey Lavrik, Sergey Sazonchik.
Предыдущий матч соперников: «Динамо Брест» — «Минск» 3:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Динамо Брест» со счетом 2:0. 0