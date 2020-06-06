ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаАпелляция «МанСити» на санкции УЕФА. Что поставлено на карту?
  • 18:54
    • «Шахтер» удержал победу над «Десной», Марлос оформил дубль
  • 18:26
    • «Лейпциг» упустил победу над «Падерборном»
  • 18:24
    • «Бавария» одержала уверенную победу над «Байером»
  • 17:18
    • Директор «Матч ТВ» рассказал о предложении показать РПЛ бесплатно
  • 17:06
    • Вагнер Лав примет решение о будущем 8-9 июня
    Все новости спорта

    «Динамо Брест» — «Минск». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Динамо Брест — Минск. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (06.06.2020)

    Футбол
    В 20:00 Белоруссия. Высшая лига начнётся матч «Динамо Брест» — «Минск».

  • 8000
    • Бонус x2 по промо: LIVESPORTЗабрать!

    Составы команд:

    «Динамо Брест»: Kiki Gabi, Kirill Pechenin, Artem Bykov, Sergei Krivets, Artem Milevsky, Oleksandr Noiok, Yevhen Khacheridi, Павел Павлюченко, Денис Лаптев, Mikhail Gordejchuk, Roman Yuzepchuk.

    «Минск»: Aleksei Ivanov, Dmytro Ryzhuk, Yuri Ostroukh, Oleg Evdokimov, V.Khvashchinski, Roman Gribovskiy, Dmitri Prishchepa, Ilya Aleksievich, Artem Leonov, Aleksey Lavrik, Sergey Sazonchik.

    Предыдущий матч соперников: «Динамо Брест» — «Минск» 3:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Динамо Брест» со счетом 2:0. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • От теории к практике. Как РПЛ готовится к возобновлению сезона
  • 04/06/2020 в 22:05
    •
  • Прогноз
  • «Боавишта» — «Морейренсе»
  • 5.80
  • Сегодня в 23:15
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Боруссию» Д ждет сложный матч с «Гертой»
  • «Боруссия» Д — «Герта». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • Поднимется ли «Боавишта» в верхнюю часть таблицы?
  • «Боавишта» — «Морейренсе». Прогноз и ставки
  • 5.80
    •
  • Вскроет ли «Торпедо-БелАЗ» оборону «Слуцка»?
  • «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Тренировочное поле в Швеции Футбол Изнурительная предсезонка. В Швеции готовятся к сезону почти шесть месяцевМестный чемпионат должен стартовать 14 июня Вчера в 12:540
  • 16:10
    • Хаверц не сыграет с «Баварией»
  • 15:53
    • Фазель: Если хоккеисты НХЛ не приедут, у нас все равно будет отличный ЧМ-2021
  • 15:40
    • Серджи Роберто не хочет покидать «Барселону» ради «Ман Сити»
    Сергей Семак Футбол От теории к практике. Как РПЛ готовится к возобновлению сезонаИзучаем, как и насколько продвинулась РПЛ в подготовке возобновления чемпионата России 04/06/2020 в 22:050
  • Экспресс дня

  • «Унион» и «Шальке» огорчат друг друга?
  • 3.79
    •
  • 20:39
    • Кагарлицкий: Контакта с Кудашовым не было. Хотел обсудить проблему, но понимания не нашел
  • 20:17
    • «Динамо» установило на базе дезинфекционные туннели
  • 19:55
    • Хет-трик Марушича принес «Неману» победу над «Славией»
    АПЛ вернется 17 июня Футбол От вылета до финансов: шесть проблем рестарта АПЛВ Англии остается целый ряд вопросов, которые еще предстоит решить перед возобновлением сезона 04/06/2020 в 16:130
  • 15:27
    • Владелец «Фиорентины» надеется сохранить Кьезу в клубе
  • 14:59
    • «Ливерпуль» не будет покупать игроков летом — СМИ
  • 10:51
    • Мельгарехо вернулся в Парагвай и ищет новый клуб
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.90
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч МОЛ Види — Кишварда
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Богемианс 1905 — Спарта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  5.80
  • Прогноз на матч Боавишта — Морейренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.76
  • Прогноз на матч Вердер — Вольфсбург
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Эрцгебирге Ауэ — Карлсруэ
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  4.40
  • Прогноз на матч Ганновер — Хайденхайм
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Штутгарт — Оснабрюк
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Витебск — БАТЭ
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Унион — Шальке
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  3.79
  • Экспресс дня 7 июня
  • Завтра в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Динамо К — Александрия
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие