Павлюченко: Кейн был никакой вообще

Бывший игрок сборной России ирассказал о неприятных первых впечатлениях от игры форварда «шпор»

«В "Тоттенхэме" еще остался футболист, с которым я играл. Это — Гарри Кейн. Он тогда был никакой вообще, ноль. Играл во второй команде. Помню, мы с ним играли в Лиге Европы против "Рубина" и еще каких-то матчах. А так он только тренировался. Я на него смотрел и думал: "Как ты вообще можешь в футбол играть? Ни отдать, ни принять. Какой-то медленный, неповоротливый". Думаю, как ты вообще в футбол собираешься играть?

А видите, как прибавил человек. Сезон-два — и потом начал по 20 забивать. Затем я смотрел и думал: "Неужели это он?" А сейчас смотрю на Кейна — это капитан сборной. Сегодня да, он игрок высочайшего уровня. Для меня показатель — забитые мячи, что касается нападающего. Если Кейн забивает 20, а то и больше, то это выдающийся футболист, это легенда», — цитирует россиянина Okko Sport. 0