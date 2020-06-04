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    Агент: Бэйл не хочет возвращаться в АПЛ

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    Джонатан Барнетт, агент вингера «Реала» Гарета Бэйла, прокомментировал возможное возвращение игрока в Англию.

    Гарет Бэйл
    Гарет Бэйл

    «Я всегда говорил, что Гарет вполне счастлив в Мадриде. У него отличный образ жизни, не знаю, по какой причине он мог бы покинуть Мадрид. С финансовой точки зрения, денег хватит его детям и внукам до конца жизни. Он выиграл почти все, кроме чемпионата мира. Возвращение в АПЛ было бы большим событием, но я не думаю, что сейчас он хочет этого. Он счастлив в "Реале", — цитирует Барнетта goal.com.

    В нынешнем сезоне Бэйл провел 18 матчей, забил 3 гола и отдал 2 ассиста во всех турнирах. 0

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