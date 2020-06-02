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    Гильерме: «Локомотив» надеется остаться на втором месте или занять первое

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    Вратарь московского «Локомотива» Гильерме рассказал о подготовке к возобновлению сезона в чемпионате России.

    Гильерме
    Гильерме

    «Мы ждали, когда уже сможем вернуться на работу. Пауза в чемпионате из-за коронавируса была неожиданной. Хорошо, что тренировки возобновились. Мы рады вернуться к работе, делаем любимое дело и соблюдаем все протоколы. Конечно, мы старались держать кондиции домашними тренировками, и это получилось, но тренировки на поле функционально совсем другие. Нужна неделя или дней 10, чтобы привыкнуть к полю.

    Если бы чемпионат завершили, мы бы заняли второе место. Но по спортивному принципу правильно доиграть сезон. Впереди восемь матчей. Конечно, все переживали и сомневались — возобновят ли чемпионат, когда это случится, что делать, если сезон закончится досрочно. Сейчас всё понятно — будем готовиться к матчам, будем играть. Надеемся остаться на втором месте или занять первое», — цитирует Гильерме пресс-служба «Локомотива».

    Напомним, сезон в РПЛ возобновится 19 июня. 0

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