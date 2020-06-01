Силкин: Трансфер Ташаева в «Спартак» — ошибка

Бывший главный тренер «Динамо»выразил мнение, чтосовершил ошибку, согласившись на переход в «Спартак».

«Ташаев дружит с Зобниным и вслед за ним прошел по маршруту из "Динамо" в "Спартак". Александр хотел выступать на международной арене. Но я изначально считал, что этот трансфер — ошибка.

В "Динамо" Ташаев хорошо играл. Был тренер, который ему доверял и всегда ставил в состав. Затем игрок поменял команду, пришлось доказывать все заново, но ничего уже не получилось. В аренде в "Рубине" тоже не пошло. Шанс на перезапуск карьеры всегда есть, но Ташаеву придется начать с нуля. Сейчас ему, наверное, нужно будет найти новую команду, в которой он будет играть, а не сидеть в запасе», — приводят слова специалиста «Известия».

Он провел за «Спартак» 28 матчей и не отметился забитыми мячами. Затем Ташаев перешел в «Рубин» из «Спартака» в сентябре 2019 года. Арендное соглашение было рассчитано до конца мая. За казанцев Александр провел восемь матчей и также не отличился голом. 0