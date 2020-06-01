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    Семин: Списки новичков в «Локо» поставляет продавец обоев

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о разногласиях с руководством клубов по вопросам трансферов.

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    «За все время ни один человек из тех, кого я включал в списки для трансферного комитета, команду не пополнил.

    Нам нужен был игрок в атаку, и под номером один шел Николай Комличенко. Также в нападение уже давно хотели Кристиана Бассогога, на котором настаивали и зимой. Первым номером в полузащиту шел Роман Еременко. Никого из них руководители не взяли.

    Мне не нужны были игроки, в которых я не уверен на сто процентов. И хорошо, что никого не взяли! Потому что большинство предлагавшихся были низкого уровня. Взяв их, "Локомотив" засорил бы клубный бюджет. Лучше остаться при своих.

    Тут еще есть один важный момент. Все списки потенциальных новичков в "Локомотив" сейчас поставляет продавец обоев по фамилии Лосюк. Его реальная должность — спортивный директор, но неофициально. Официально он, кажется, скаут.

    Где в моем контракте написано, что я должен брать игроков от Лосюка, который никогда не имел отношения к футболу? Или от алжирского агента Набиля Мерабтена?

    На этой почве и произошел мой конфликт с руководителями. Объясните, почему на такой важной должности работает то ли дальний родственник Кикнадзе, то ли не родственник — но в любом случае человек, чья квалификация не соответствует моим представлениям о футболе и солидном клубе? Почему я должен принимать во внимание его рекомендации?

    Для меня на первом месте всегда стоял игрок, который обязательно должен понимать, чего от него хочет тренер, где его видит. Далее идет стоимость — в состоянии ли клуб его взять. А кто у него агент — меня не интересует. В отличие от нынешних руководителей "Локомотива".

    В Европе невозможно, как у нас, чтобы агент приволок футболиста, наш менеджер за деньги госкорпорации его взял и поставил тренера перед фактом. И когда агент сам не хочет заранее спросить тренера, на какой позиции тот видит игрока, в какой роли — это тоже странно.

    Ведь человек представляет его интересы и должен заботиться о его судьбе. Иной раз футболист в этой команде не нужен, а его уже привезли! И выбирайся, тренер, как хочешь. Не может такого быть, неправильно это!» — заявил Семин «Спорт-Экспрессу». 0

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