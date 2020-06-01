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    «Раннерс» — «Хобро»: онлайн-трансляция начнется в 15:00

    Раннерс — Хобро: смотреть онлайн, прямая трансляция (01.06.2020)

    Футбол
    В 15:00 в чемпионате Дании по футболу начнётся матч «Раннерс» — «Хобро».

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    Последний матч между собой: «Раннерс» — «Хобро» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Раннерс»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Раннерс» — «Хобро». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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