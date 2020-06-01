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    «Люнгбю» — «Копенгаген»: онлайн-трансляция начнется в 19:00

    Люнгбю — Копенгаген: смотреть онлайн, прямая трансляция (01.06.2020)

    Футбол Копенгаген
    В 19:00 в чемпионате Дании по футболу начнётся матч «Люнгбю» — «Копенгаген».

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    Последний матч между собой: «Копенгаген» — «Люнгбю» 2:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Люнгбю»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Люнгбю» — «Копенгаген». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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