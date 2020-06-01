«Химки» покидают пять футболистов

Пять футболистов покинулив связи с истечением сроков контрактов и арендных соглашений.

«Подошло к концу арендное соглашение у Идриса Умаева, который возвращается в "Ахмат".

Также по истечении сроков действия контрактов клуб покидают Дмитрий Каменщиков, Алексей Скворцов, Евгений Пузин и Артем Попов», — сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, сезон в ФНЛ был завершен досрочно. «Химки» заняли 2-е место в турнирной таблице и получили право на выход в РПЛ, однако столкнулись с проблемой финансирования.

Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что, скорее всего, команда будет выступать в ФНЛ. 0