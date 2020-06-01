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    «Химки» покидают пять футболистов

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    Пять футболистов покинули «Химки» в связи с истечением сроков контрактов и арендных соглашений.

    Идрис Умаев
    Идрис Умаев

    «Подошло к концу арендное соглашение у Идриса Умаева, который возвращается в "Ахмат".

    Также по истечении сроков действия контрактов клуб покидают Дмитрий Каменщиков, Алексей Скворцов, Евгений Пузин и Артем Попов», — сообщает пресс-служба клуба.

    Напомним, сезон в ФНЛ был завершен досрочно. «Химки» заняли 2-е место в турнирной таблице и получили право на выход в РПЛ, однако столкнулись с проблемой финансирования.

    Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что, скорее всего, команда будет выступать в ФНЛ. 0

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