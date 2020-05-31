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    «Ворскла» — «Львов»: онлайн-трансляция начнется в 14:00

    Ворскла — Львов (31.05.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол Премьер-лига (Украина) Футбол Украины Ворскла
    В 14:00 в плей-офф за право остаться украинской Премьер-лиги начнётся матч «Ворскла» — «Львов».

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    Последний матч между собой: «Львов» — «Ворскла» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:4.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:4 (победит «Львов»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Ворскла» — «Львов». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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