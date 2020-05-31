Тарханов: Погребняк еще поможет «Уралу»

Российский тренерпожелал выздоровления нападающему «Урала», у которого ранее был выявлен коронавирус.

Коронавирус был диагностирован у Погребняка на прошлой неделе после общекомандной сдачи тестов. Позже супруга футболиста Мария Погребняк сообщала, что у игрока была двусторонняя пневмония.

«Пашке желаю только здоровья. Он еще молодой, здоровый парень, у него всё быстро пройдет и он еще поможет "Уралу".

Я же тоже пневмонией переболел, а сейчас уже здоров, занимаюсь спортом. Два года назад почти одновременно мы с ним порвали ахилл.

Мой зажил быстрее. Паша тогда спросил, почему я быстрее восстановился. Ответил, что мне уже 65 лет, а тебе еще 35», — сказал Тарханов «Р-Спорт».

В текущем сезоне РПЛ Погребняк провел 12 матчей и забил 2 гола. 0