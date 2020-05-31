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    Хенесс: Если мы подпишем Хаверца и Сане, у «Баварии» начнется новая эра

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    Бывший президент «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал возможное подписание нападающего «Манчестер Сити» Лероя Сане и хавбека «Байера» Кая Хаверца.

    Лерой Сане
    Лерой Сане

    «С Йозуа Киммихом, Никласом Зюле, Давидом Алабой, Тьяго Алькантарой и Лероем Сане у нас будет молодая, жизнеспособная команда. Если все пройдет хорошо, в "Баварии" начнется новая эра», — цитирует Хенесса Sky.

    «Мы действительно хотели бы подписать Хаверца. Но в данный момент нет понимания, каким будет финансовое будущее футбола. Я хочу увидеть Кая в "Баварии", но, если честно, в данный момент не думаю, что это произойдет», — добавил он.

    Напомним, ранее сообщалось, что Сане согласится на снижение зарплаты ради перехода в «Баварию». 0

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