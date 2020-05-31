Хенесс: Если мы подпишем Хаверца и Сане, у «Баварии» начнется новая эра

Бывший президентпрокомментировал возможное подписание нападающегои хавбека

«С Йозуа Киммихом, Никласом Зюле, Давидом Алабой, Тьяго Алькантарой и Лероем Сане у нас будет молодая, жизнеспособная команда. Если все пройдет хорошо, в "Баварии" начнется новая эра», — цитирует Хенесса Sky.

«Мы действительно хотели бы подписать Хаверца. Но в данный момент нет понимания, каким будет финансовое будущее футбола. Я хочу увидеть Кая в "Баварии", но, если честно, в данный момент не думаю, что это произойдет», — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Сане согласится на снижение зарплаты ради перехода в «Баварию». 0