Рух Брест — Динамо Брест. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (31.05.2020)

Составы команд:
«Рух Брест»: Artem Rakhmanov, Виллиам, Chidi Osuchukwu, Pavel Sedko, Vladislav Vasiljev, Roman Stepanov, Denis Grechikho, Artem Kontsevoy, Vitali Gajduchik, Ilya Kolpachuk, Абдулайе Диалло.
«Динамо Брест»: Sergey Ignatovich, Kiki Gabi, Kirill Pechenin, Artem Bykov, Artem Milevsky, Сергей Кисляк, Oleksandr Noiok, Aleksandr Pavlovets, Yevhen Khacheridi, Mikhail Gordejchuk, Roman Yuzepchuk.
Предыдущий матч соперников: «Рух Брест» — «Динамо Брест» 0:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. 0