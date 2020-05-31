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    Павлюченко жалел, что вернулся в Россию из Англии

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    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, что жалеет о переходе из «Тоттенхэм Хотспур» в «Локомотив» в 2012 году.

    Роман Павлюченко
    Роман Павлюченко

    «Мне даже Леви сказал: "Ты дурак. Как можно уехать из Англии в Россию?" Я ответил: "Не знаю, отпускайте меня".

    Спустя несколько месяцев так жалел. Когда пошли искусственные поля, видел две тысячи болельщиков на стадионе.

    Хотелось домой, общения не хватало, русской еды. Когда мы уехали, Лариса (Жена Павлюченко. — Прим. ред.) плакала, до сих пор ещё ноет.

    Она тогда ещё говорила: "Пройдёт время, будешь вспоминать мои слова". А я говорил, что надо ехать, чемпионат Европы впереди, надо попасть в сборную.

    Мне тогда Дик Адвокат сказал: "Пав, ты сейчас не играешь в 'Тоттенхэме', я тебя не вызову". Ну поехал, наиграли мы в 2012-м. Было страшно в Россию возвращаться», — сказал Павлюченко в интервью каналу «Фестиваль Спортивная Волна» на YouTube. 0

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