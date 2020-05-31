Павлюченко жалел, что вернулся в Россию из Англии

Бывший нападающий сборной Россиирассказал, что жалеет о переходе изв 2012 году.

«Мне даже Леви сказал: "Ты дурак. Как можно уехать из Англии в Россию?" Я ответил: "Не знаю, отпускайте меня".

Спустя несколько месяцев так жалел. Когда пошли искусственные поля, видел две тысячи болельщиков на стадионе.

Хотелось домой, общения не хватало, русской еды. Когда мы уехали, Лариса (Жена Павлюченко. — Прим. ред.) плакала, до сих пор ещё ноет.

Она тогда ещё говорила: "Пройдёт время, будешь вспоминать мои слова". А я говорил, что надо ехать, чемпионат Европы впереди, надо попасть в сборную.

Мне тогда Дик Адвокат сказал: "Пав, ты сейчас не играешь в 'Тоттенхэме', я тебя не вызову". Ну поехал, наиграли мы в 2012-м. Было страшно в Россию возвращаться», — сказал Павлюченко в интервью каналу «Фестиваль Спортивная Волна» на YouTube. 0