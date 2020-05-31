Павлюченко жалел о возвращении в Россию из Англии

Бывший нападающий сборной Россиипризнался, что пожалел о переходе из «Тоттенхэма» в «Локомотив» в 2012 году.

«Мне даже Леви сказал: "Ты дурак. Как можно уехать из Англии в Россию?" Я ответил: "Не знаю, отпускайте меня". Спустя несколько месяцев я так жалел. Когда пошли искусственные поля, видел две тысячи болельщиков на стадионе.

Хотелось домой, общения не хватало, русской еды. Когда мы уехали, жена плакала, до сих пор еще ноет. Она мне тогда еще говорила: "Пройдет время, будешь вспоминать мои слова". А я говорил, что надо ехать, чемпионат Европы впереди, надо попасть в сборную.

Мне тогда Дик Адвокат сказал: "Пав, ты сейчас не играешь в Англии, я тебя не вызову". Ну поехал, наиграли мы в 2012. Было страшно в Россию возвращаться», — сказал Павлюченко в интервью каналу «Фестиваль Спортивная Волна» на YouTube. 0