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    Кирьяков: Подписывая Семака, «Зенит» хочет создать гегемонию в России на ближайшие годы

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    Экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением о решении петербургского «Зенита» продлить контракт с главным тренером Сергеем Семаком.

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    «Понятно, что Сергею Семаку дали еще один шанс. Также понятно, что не может быть довольно руководство "Зенита" выступлением в Лиге чемпионов.

    Наверняка были определенные сомнения. Но на внутренней арене тоже есть определенные задачи.

    Думаю, руководство, подписывая Семака, хочет создать на ближайшие годы в России гегемонию "Зенита". Ждут побед в чемпионате и Кубке, Семак результат дает.

    Видимо, решили дать Семаку время, чтобы он, сделав какие-то поправки, проявил себя и в Европе. Видно, что на него возлагают надежды, поэтому дают шанс», — сказал Кирьяков «Р-Спорту».

    Напомним, 43-летний Семак тренирует «Зенит» с лета 2018 года. В первый же год работы на посту главного тренера он добыл с петербургским клубом титул чемпиона РПЛ.

    Действующее соглашение Семака с «Зенитом» истекает в конце текущего сезона. Ранее генеральный директор клуба Александр Медведев сообщил, что новый контракт будет подписан по схеме «2+1». 0

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