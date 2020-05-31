Кирьяков: Подписывая Семака, «Зенит» хочет создать гегемонию в России на ближайшие годы

Экс-форвард сборной Россииподелился мнением о решении петербургского «Зенита» продлить контракт с главным тренером

«Понятно, что Сергею Семаку дали еще один шанс. Также понятно, что не может быть довольно руководство "Зенита" выступлением в Лиге чемпионов.

Наверняка были определенные сомнения. Но на внутренней арене тоже есть определенные задачи.

Думаю, руководство, подписывая Семака, хочет создать на ближайшие годы в России гегемонию "Зенита". Ждут побед в чемпионате и Кубке, Семак результат дает.

Видимо, решили дать Семаку время, чтобы он, сделав какие-то поправки, проявил себя и в Европе. Видно, что на него возлагают надежды, поэтому дают шанс», — сказал Кирьяков «Р-Спорту».

Напомним, 43-летний Семак тренирует «Зенит» с лета 2018 года. В первый же год работы на посту главного тренера он добыл с петербургским клубом титул чемпиона РПЛ.

Действующее соглашение Семака с «Зенитом» истекает в конце текущего сезона. Ранее генеральный директор клуба Александр Медведев сообщил, что новый контракт будет подписан по схеме «2+1». 0