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    «БАТЭ» — «Ислочь»: онлайн-трансляция начнется в 18:00

    БАТЭ — Ислочь (31.05.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол
    В 18:00 Белоруссия. Высшая лига начнётся матч «БАТЭ» — «Ислочь».

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    Последний матч между собой: «БАТЭ» — «Ислочь» 2:4 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «БАТЭ» — «Ислочь». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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