Вольфсбург — Айнтрахт Ф: смотреть онлайн, прямая трансляция (30.05.2020)

В 16:30 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч

В турнирной таблице «Вольфсбург» занимает 6 место с 42 очками, «Айнтрахт Ф» — 14 место с 29 очками.

Последний матч между собой: «Айнтрахт Ф» — «Вольфсбург» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Вольфсбург»).

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