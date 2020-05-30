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    «Вольфсбург» — «Айнтрахт Ф»: онлайн-трансляция начнется в 16:30

    Вольфсбург — Айнтрахт Ф: смотреть онлайн, прямая трансляция (30.05.2020)

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    В 16:30 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч «Вольфсбург» — «Айнтрахт Ф».

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    В турнирной таблице «Вольфсбург» занимает 6 место с 42 очками, «Айнтрахт Ф» — 14 место с 29 очками.

    Последний матч между собой: «Айнтрахт Ф» — «Вольфсбург» 0:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Вольфсбург»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Вольфсбург» — «Айнтрахт Ф». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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