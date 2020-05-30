Гендир «Зенита» о допуске болельщиков к матчам: Может проведем лотерею

Генеральный директоррассказал, как клуб будет выбирать болельщиков на матчи. Чтобы все было по-честному, функционер предлагает проводить лотерею.

«Очень хорошо, что матчи чемпионата России разрешили проводить со зрителями. При пустых трибунах играть всем тяжело, что мы видим по чемпионату Германии. Теперь важно подготовиться к реализации этого решения. Необходимо разработать регламент безопасности, четко прописать в нем все меры и строго выполнять их на всех аренах. К этому должны все клубы подойти ответственно.

На нашу арену мы сможем допустить 6-7 с половиной тысяч зрителей. Впереди у "Зенита" четыре домашних матча — три в чемпионате и в полуфинале Кубка России со "Спартаком". Мы планируем создать систему, которая позволит выбрать из почти 20 тысяч владельцев абонементов тех, кто попадет на матчи. Времени для разработки программы вполне достаточно. Надо сделать так, чтобы владельцы абонементов их могли активировать. То есть заранее сообщать о своем намерении посетить матч. Из них мы будем отбирать тех, кто сможет занять место на стадионе. Может быть, проведем среди них лотерею, может, еще что-то придумаем.

Точно скажу, что не будем делать каких-то исключений для фанатского "виража". Не получится так, что на матч будут допущены только одни фанаты. Будут и фанаты, и обычные болельщики, которые купили абонементы. "Зенит" сделает все, чтобы был соблюден принцип справедливости», — приводит слова Медведева «Петербуржский дневник».

напомним, что РПЛ стартует 21 июня. На трибунах разрешается небольшое количество болельщиков — всего 10% от количества мест на стадионе. 0