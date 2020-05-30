Майнц — Хоффенхайм: смотреть онлайн, прямая трансляция (30.05.2020)

В 16:30 в футбольной Бундеслиге начнётся матч

В турнирной таблице «Майнц» занимает 15 место с 28 очками, «Хоффенхайм» — 7 место с 39 очками.

Последний матч между собой: «Хоффенхайм» — «Майнц» 1:5 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2.

На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Майнц» — «Хоффенхайм». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей! 0