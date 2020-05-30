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    «Колос» — «Десна»: онлайн-трансляция начнется в 14:00

    Колос — Десна (30.05.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол Премьер-лига (Украина) Футбол Украины
    В 14:00 в плей-офф чемпионов украинской Премьер-лиги начнётся матч «Колос» — «Десна».

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    Последний матч между собой: «Колос» — «Десна» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Десна»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Колос» — «Десна». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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